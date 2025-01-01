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NIS под прицелом США — Сербия готовится к переговорам

1:01
Экономика

Белград и Вашингтон планируют начать переговоры по санкциям против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") уже 2 января.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Об этом сообщил президент Александр Вучич в своем видеообращении, размещенном на странице в соцсетях.

"Хочу вас проинформировать, что уже завтра у нас состоятся крайне важные переговоры с нашими американскими партнерами из высших кругов американской политики, которые будут касаться энергетики, особенно санкций против NIS", — сказал сербский лидер.

Он отметил, что его правительство сосредоточит усилия на защите интересов страны и будет активно работать над обеспечением стабильности поставок нефти и нефтепродуктов на национальный рынок, передает ТАСС.

Ранее Вучич подчеркивал, что угрозы со стороны Вашингтона о введении санкций против NIS не окажут влияния на позицию Белграда, который выступает против присоединения к западным ограничительным мерам против России.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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