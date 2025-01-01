NIS под прицелом США — Сербия готовится к переговорам

Белград и Вашингтон планируют начать переговоры по санкциям против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") уже 2 января.
Об этом сообщил президент Александр Вучич в своем видеообращении, размещенном на странице в соцсетях.
"Хочу вас проинформировать, что уже завтра у нас состоятся крайне важные переговоры с нашими американскими партнерами из высших кругов американской политики, которые будут касаться энергетики, особенно санкций против NIS", — сказал сербский лидер.
Он отметил, что его правительство сосредоточит усилия на защите интересов страны и будет активно работать над обеспечением стабильности поставок нефти и нефтепродуктов на национальный рынок, передает ТАСС.
Ранее Вучич подчеркивал, что угрозы со стороны Вашингтона о введении санкций против NIS не окажут влияния на позицию Белграда, который выступает против присоединения к западным ограничительным мерам против России.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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