Как молодёжь борется с профвыгоранием сегодня

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае среди молодежи набирает популярность новый тренд — отдых в специализированных реабилитационных центрах, расположенных в сельской местности.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Об этом сообщает издание Nikkei. Чаще всего это молодые люди, рождённые после 1990 года. Большинство из них жалуется на профессиональное выгорание. Они чувствуют, что городская жизнь слишком стремительна, и им не хватает времени, чтобы перевести дух.

Подобная тенденция наблюдается не только в Китае. Во многих странах люди в возрасте до 30 лет сталкиваются с эмоциональным выгоранием и ищут способы снизить стресс на работе. Эксперты связывают это с идеей "гибкости" в профессии, которая подразумевает необходимость быть на связи всё время. Кроме того, люди испытывают сильное напряжение из-за растущих потоков информации.

В Китае многие престижные компании создают жесткие условия для своих сотрудников, что негативно сказывается на их психологическом состоянии.

Уточнения

Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.





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