Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вес никак не уходит! Что делать, ответила нутрициолог
Яна Рудковская показала семейную пижамную вечеринку у ёлки
Искусственные сугробы для нерп: волонтёры Финляндии борются за выживание редких животных
Как устроен Джапанди — тренд в дизайне интерьера, который сейчас в моде
Опасный сигнал организма: как вовремя распознать рак
Алкоголь и вождение: как избежать лишения прав после праздника
Мошенники и фейковые объявления: как защитить себя при аренде жилья
Почему так сложно дрессировать кошек? Названы главные причины
Ужас или просто миф: гель-лак и его влияние на беременность

Как молодёжь борется с профвыгоранием сегодня

1:06
Экономика

В Китае среди молодежи набирает популярность новый тренд — отдых в специализированных реабилитационных центрах, расположенных в сельской местности.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Об этом сообщает издание Nikkei. Чаще всего это молодые люди, рождённые после 1990 года. Большинство из них жалуется на профессиональное выгорание. Они чувствуют, что городская жизнь слишком стремительна, и им не хватает времени, чтобы перевести дух.

Подобная тенденция наблюдается не только в Китае. Во многих странах люди в возрасте до 30 лет сталкиваются с эмоциональным выгоранием и ищут способы снизить стресс на работе. Эксперты связывают это с идеей "гибкости" в профессии, которая подразумевает необходимость быть на связи всё время. Кроме того, люди испытывают сильное напряжение из-за растущих потоков информации.

В Китае многие престижные компании создают жесткие условия для своих сотрудников, что негативно сказывается на их психологическом состоянии.

Уточнения

Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Российский шоу-бизнес
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект Аудио 
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Авто
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Последние материалы
Идеальные сочетания хумуса! Откройте для себя новые вкусы
Мобилизованных в ВСУ сразу после учебки бросают на передовую, где они исчезают
Как молодёжь борется с профвыгоранием сегодня
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Гимнастика для пожилых: 15 минут в день остановят старение
Секреты раннего урожая: 5 сортов перца, которые стоит попробовать
Ваша любовь к сладкому — это работа генов
Секрет долговечности постельного белья: выбираем и ухаживаем правильно
7 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению
Легендарное блюдо на вашем столе: бефстроганов за 30 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.