Как молодёжь борется с профвыгоранием сегодня

В Китае среди молодежи набирает популярность новый тренд — отдых в специализированных реабилитационных центрах, расположенных в сельской местности.
Об этом сообщает издание Nikkei. Чаще всего это молодые люди, рождённые после 1990 года. Большинство из них жалуется на профессиональное выгорание. Они чувствуют, что городская жизнь слишком стремительна, и им не хватает времени, чтобы перевести дух.
Подобная тенденция наблюдается не только в Китае. Во многих странах люди в возрасте до 30 лет сталкиваются с эмоциональным выгоранием и ищут способы снизить стресс на работе. Эксперты связывают это с идеей "гибкости" в профессии, которая подразумевает необходимость быть на связи всё время. Кроме того, люди испытывают сильное напряжение из-за растущих потоков информации.
В Китае многие престижные компании создают жесткие условия для своих сотрудников, что негативно сказывается на их психологическом состоянии.
Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.
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Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.