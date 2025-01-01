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Беспилотные автобусы и такси в Пекине — новые правила вступят в силу с 1 апреля

1:12
Экономика

В Пекине, столице Китая, введены новые правила, которые стимулируют использование беспилотных автомобилей в городской среде.

роботакси
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
роботакси

Власти города намерены разрешить эксплуатацию беспилотных общественных автобусов и такси.

Согласно сообщению государственной газеты Beijing Daily, автономные транспортные средства, успешно прошедшие дорожные испытания и оценку безопасности, смогут участвовать в тестировании на дорогах. Новые правила вступят в силу с 1 апреля.

Городские власти поддерживают использование автономных транспортных средств для частных автомобилей, городских автобусов, трамваев и такси. Кроме того, город планирует поощрять строительство интеллектуальной дорожной инфраструктуры для поддержки такого транспорта.

Одной из компаний, использующих большие парки роботакси в Китае, является Apollo Go, дочерняя компания технологического гиганта Baidu. Американский производитель электромобилей Tesla также планирует внедрить полностью беспилотные автомобили в Китае в первом квартале 2025 года, сообщает Reuters.

Уточнения

Беспилотное такси или Роботакси — такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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