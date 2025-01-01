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Снижение спроса на текилу в США ведёт к накоплению запасов в Мексике

1:33
Экономика

В Мексике накопилось свыше 500 миллионов литров текилы — это равняется годовому объему производства этого национального напитка. 

Текила
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Текила

Об этом сообщают Новости РуФокс со ссылкой на британское издание Financial Times. Часть текилы находится в выдерживании в бочках, а другая часть ожидает разлива по бутылкам.

По словам экспертов, данная ситуация обусловлена замедлением спроса и возможным введением экспортных пошлин в США, о чем заявлял Дональд Трамп. Аналитики утверждают, что объем перегоняемого нового спирта значительно превышает объем продаж. Они полагают, что индустрию текилы ожидает тревожный год.

Снижение спроса связано с отменой ковидных ограничений и уменьшением пандемического спроса на алкогольные напитки. Кроме того, рост цен привел к снижению покупательской способности. Объемы продаж крепкого алкоголя в США в первые семь месяцев 2024 года упали на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Потребление текилы снизилось на 1,1%, что контрастирует с 4-процентным ростом в 2023 году и 17-процентным ростом в 2021 году, когда спрос был на пике.

Дополнительной проблемой является то, что текила испаряется быстрее, чем другие крепкие напитки, и большая ее часть хранится в бочках не более трех лет.

Уточнения

Теки́ла — крепкий алкогольный напиток, полученный путём дистилляции ферментированного сока голубой агавы строго на территории 5 штатов Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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