Турецкие бренды заменили западные товары в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Освободившиеся места на российском рынке, ранее принадлежавшие западным игрокам, заняли турецкие компании.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с покупками

Об этом сообщает "Ямал-Медиа" со ссылкой на турецкое издание Dünya.

Анкара (Турция) не поддержала санкции против России, введенные Евросоюзом и США, что позволило странам сохранять стабильные дипломатические и торговые отношения. В результате турецкие бренды в сфере бытовой техники, одежды, туризма и других услуг начали заменять собой прежние популярные у россиян европейские и американские товары и услуги.

Издание также упоминает о решении президента РФ Владимира Путина передать долю в "АБ Инбев Эфес", ранее принадлежавшей международному пивному концерну AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".

Российское производство стало одной из крупнейших турецких инвестиций в стране, а совет директоров возглавляет Тунджай Озилхан.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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