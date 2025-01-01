British Petroleum запускает добычу газа в Сенегале и Мавритании

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания British Petroleum (Великобритания) приступила к добыче газа на морских месторождениях, принадлежащих Сенегалу и Мавритании.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Обе страны надеются, что поставки газа укрепят их экономику, сообщает Bloomberg.

Проект GTA, стоимостью 4,8 миллиарда долларов, был реализован в сотрудничестве с компанией Kosmos Energy Ltd.

На первом этапе планируется производить около 2,3 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Газ будет извлекаться из скважин, находящихся на глубине до 2850 метров, и поступать в плавучий резервуар-хранилище для переработки.

Поставки в рамках этого плавучего проекта уже начались, и, согласно совместному заявлению министерств энергетики Сенегала и Мавритании от 31 декабря, ожидается, что поставки СПГ стартуют в ближайшее время.

Уточнения

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.





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