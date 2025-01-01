Акцизы на бензин и дизтопливо в России увеличились

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России акцизные ставки на бензин, дизельное топливо и моторные масла увеличились на 4%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ.

В частности, акциз на бензин класса 5 повысился с 15,048 тыс. рублей за тонну до 15,755 тыс. рублей, а на дизель — с 10,425 тыс. рублей до 10,915 тыс. рублей, как сообщает ТАСС.

В 2026 году акцизы на бензин класса 5 снова вырастут на 4%, достигнув 16,385 тыс. рублей за тонну, а к 2027 году составят 17,04 тыс. рублей за тонну. Аналогичный рост ожидается и для дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что с 15 января цена на бензин марки АИ-95 в Крыму будет снижена до 66,5 рублей за литр. Аксенов обратился к правительству РФ с просьбой решить проблему завышенных цен на топливо в Крыму по сравнению с другими регионами России, особенно на бензин АИ-95.





Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.



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