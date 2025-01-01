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Как повышение ключевой ставки повлияет на необлагаемый доход

1:18
Экономика

В случае, если в 2025 году Банк России решит повысить ключевую процентную ставку, сумма дохода, освобожденного от налога, увеличится, но не опустится ниже уровня в 210 тысяч рублей.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Для расчета необлагаемого налогом размера дохода необходимо умножить максимальную ключевую ставку на миллион рублей. Например, если на 1 января 2025 года ставка составит 21 процент, то, умножив миллион на коэффициент 0,21, мы получим 210 тысяч рублей, как сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в России майнеры обязаны уплачивать налог на добытую криптовалюту. При этом стоимость валюты определяется на одной из зарубежных бирж, выбранной налогоплательщиком. Налоговые обязательства для инвесторов возникают при продаже криптовалюты. Если майнер продает свою криптовалюту по цене выше, чем в момент добычи, он должен уплатить НДФЛ на разницу. Из налогооблагаемого дохода можно исключить расходы на майнинг и приобретение криптовалюты, а также учесть убытки от операций с криптовалютой за предыдущие налоговые периоды. 

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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