Австрия делает ставку на внутренние запасы и альтернативные источники газа

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Австрии заявили, что страна сможет обеспечить свои энергетические потребности даже в условиях такого изменения, как прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Эта точка зрения была представлена австрийским министерством энергетики, как сообщает РИА Новости.

Транзит российского газа через Украину в Европу был остановлен в 8 часов утра 1 января 2025 года. В официальном пресс-релизе министерства отмечается, что прекращение транзита произошло в связи с истечением срока действия соответствующего контракта. В ведомстве подчеркивают, что Австрия заранее осознавала, что это произойдет, и приняла необходимые меры.

Несмотря на то, что "Газпром" составлял около 4,5% от общего объема газа, используемого странами ЕС, в Вене уверены, что ресурсов, доступных для страны, будет достаточно и без российского газа.

В частности, министерство энергетики сообщило о том, что обратилось к газовым входным пунктам в Италии и Германии.

В настоящее время уровень газа в австрийских подземных хранилищах составляет 78,53%.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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