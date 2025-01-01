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500 миллиардеров увеличили свои богатства

1:11
Экономика

В 2024 году 500 самых богатых людей мира значительно увеличили своё состояние.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг возглавили группу миллиардеров, достигнув новой вехи: совокупное состояние в 10 триллионов долларов.

Быстрый рост акций технологических компаний США сыграл решающую роль в увеличении богатства этой тройки, а также способствовал росту состояния Ларри Эллисона, Джеффа Безоса, Майкла Делла и соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Всего восемь технологических лидеров заработали более 600 миллиардов долларов в этом году, что составляет 43 процента от общего роста в 1,5 триллиона долларов среди 500 самых богатых людей по версии индекса миллиардеров Bloomberg.

Однако именно Маск, ставший так называемым "первым другом" избранного президента Дональда Трампа после его беспрецедентной поддержки в кампании по переизбранию, продолжает доминировать в списке самых богатых людей мира в 2024 году.

Уточнения

Триллио́н (сокращённо трлн) — натуральное число, изображаемое единицей с 12 нулями (1 000 000 000 000 = 1012, тысяча миллиардов или миллион миллионов) в системе наименования чисел с короткой шкалой (в том числе и в России).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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