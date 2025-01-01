Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года Неценовая зона Дальнего Востока присоединилась ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в то время как территории Коми и Архангельской области перешли в первую ценовую зону.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЛЭП

Как отмечает ассоциация "НП "Совет рынка", для Дальнего Востока намечен постепенный переход к конкурентному нерегулируемому ценообразованию. На первом этапе свободные цены будут применяться только для тепловых станций. Доля свободной продажи электроэнергии с гидроэлектростанций в регионе на начальном этапе составит 2,5% и будет постепенно увеличиваться.

В пояснительной записке к предложениям ранее указывалось, что распространение механизмов конкурентного ценообразования на электрическую энергию и мощность в неценовых зонах стало необходимым для развития генерации в данных регионах России, что связано с резким ростом электропотребления.

В январе будет проведен отбор мощности для новых рыночных территорий. Заявки на продажу мощности для недавно присоединившихся регионов Дальнего Востока, Коми и Архангельской области можно будет подавать с 9 по 13 января, согласно информации на сайте конкурентного отбора (отбор будет касаться периода 2025-2027 гг.), сообщает ТАСС.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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