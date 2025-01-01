С 1 января в России водка и коньяк стали дороже

С 1 января в России увеличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.
Теперь минимальная цена на водку составляет 349 рублей, а на коньяк — 651 рубль, включая НДС и акцизы.
Также минимальная цена на ликеро-водочные изделия, кроме водки, теперь равна 277 рублям.
Для напитков с крепостью выше 61% установлен самый высокий порог минимальной цены — не менее 504 рублей.
По информации ведомства, повышение цен направлено на защиту здоровья граждан и снижение потребления контрафактной продукции.
Напомним, что в июле прошлого года уже было повышение цен на водку: она подорожала с 281 до 299 рублей. В этом году, помимо водки, ожидается рост минимальной цены на бренди и другие алкогольные напитки до 472 рублей за 0,5 литров, сообщает "Национальная служба новостей".
Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.
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