В России ввели новые налоговые правила для криптовалют

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года в России вступают в силу обновленные правила налогообложения криптовалютных операций.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биткоин на клавиатуре

Криптовалюта по-прежнему считается имуществом, и операции с ней освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Однако физическим лицам необходимо уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли от таких операций. Эти доходы объединяются в одну налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. Если общий доход от реализации всех этих активов не превышает 2,4 миллиона рублей в год, НДФЛ составит 13%. В противном случае, доход, превышающий указанную сумму, облагается по ставке 15%. Более высокие прогрессивные ставки НДФЛ для таких доходов не предусмотрены.

Майнеры обязаны уплачивать налог на добытую криптовалюту. При этом стоимость валюты определяется на одной из зарубежных бирж, выбранной налогоплательщиком. Налоговые обязательства для инвесторов возникают при продаже криптовалюты. Если майнер продает свою криптовалюту по цене выше, чем в момент добычи, он должен уплатить НДФЛ на разницу. Из налогооблагаемого дохода можно исключить расходы на майнинг и приобретение криптовалюты, а также учесть убытки от операций с криптовалютой за предыдущие налоговые периоды.

Юридические лица, получающие доход от майнинга или операций с криптовалютой, должны уплачивать налог на прибыль, который с 2025 года установлен на уровне 25%. Кроме того, организации обязаны ежемесячно предоставлять Федеральной налоговой службе отчеты о добытой криптовалюте. Проведение майнинга на упрощенной системе налогообложения (УСН) запрещено, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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