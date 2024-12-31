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Франция выручает Германию: ночные поставки электроэнергии спасают страну

2:27
Экономика

Энергетический рынок Германии переживает значительные перемены: импорт электроэнергии в 2024 году вырос вдвое по сравнению с 2019 годом.

Опоры электроснабжения
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опоры электроснабжения

На фоне отключения последнего атомного реактора в апреле 2023 года страна столкнулась с нехваткой доступного электричества, сообщает газета Bild.

Почему Германия стала больше покупать электроэнергию?

Собственная выработка электроэнергии в Германии стала недостаточной для удовлетворения спроса по конкурентным ценам. По данным за 2024 год, импорт составил почти 77 тыс. ГВт·ч, тогда как экспорт снизился до 48,2 тыс. ГВт·ч. Основные поставщики — Франция, Швейцария, Дания, Нидерланды и Бельгия.

Особую роль играет Франция, обеспечивающая ФРГ значительной долей электричества. Это стало возможным благодаря ее развитой атомной энергетике, на которую Германия после 2023 года полностью отказалась делать ставку.

Проблемы солнечной энергетики

Экономист Мануэль Фрондель обращает внимание на недостаточную эффективность солнечных панелей в ночное время.

"Мощности фотоэлектрических систем на 100 ГВт ночью просто бесполезны, поэтому Германия вынуждена импортировать электроэнергию из-за рубежа", — заявил он.

По его мнению, стране необходимо пересмотреть амбициозные цели по наращиванию солнечных мощностей к 2030 году.

Последствия для рынка и экономики

Отключение атомных станций не только снизило объем внутреннего производства, но и сделало цены на электроэнергию в Германии менее конкурентоспособными. Это затрудняет экспорт и увеличивает зависимость от импорта. Для потребителей это может означать рост стоимости электричества, а для промышленности — дополнительные расходы.

Что дальше?

Эксперты подчеркивают, что текущая ситуация требует пересмотра стратегии в области энергетики. Стремление к экологическим стандартам должно сочетаться с доступностью и надежностью энергоснабжения. Германия оказалась перед выбором: или продолжать наращивать импорт, или инвестировать в развитие внутренних мощностей.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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