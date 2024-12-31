Цена на газ в Европе бьёт рекорды на фоне угрозы транзитного кризиса

Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов достигла пикового значения с конца ноября 2023 года, превысив $536 за тысячу кубометров. Главной причиной стал ожидаемый срыв транзита российского газа через Украину с 1 января. По данным биржи ICE в Лондоне, рост цен за день составил более 4%.
Основные факторы роста цен:
На хабе TTF в Нидерландах цена февральского фьючерса превысила отметку €50 за МВт·ч, что эквивалентно более $536 за тысячу кубометров. Это сигнализирует о нервозности на рынке, вызванной неопределённостью в поставках.
Эксперты прогнозируют, что напряжённость на рынке сохранится, особенно если ситуация с транзитом через Украину не разрешится. При этом потребители в Европе уже сталкиваются с ростом цен на газ, что может сказаться на стоимости отопления и электроэнергии.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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