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Цена на газ в Европе бьёт рекорды на фоне угрозы транзитного кризиса

1:36
Экономика

Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов достигла пикового значения с конца ноября 2023 года, превысив $536 за тысячу кубометров. Главной причиной стал ожидаемый срыв транзита российского газа через Украину с 1 января. По данным биржи ICE в Лондоне, рост цен за день составил более 4%.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Основные факторы роста цен:

  1. Прекращение транзита через Украину: ожидания прекращения поставок российского газа стали ключевым драйвером повышения цен. Этот маршрут остаётся одним из важнейших для поставок газа в Европу.
  2. Зимний сезон: спрос на энергоносители традиционно растёт в холодное время года, усиливая давление на рынок.
  3. Колебания валют: цены на бирже ICE представлены в евро за мегаватт-час, и текущий курс евро к доллару также влияет на стоимость газа.

Ситуация на бирже

На хабе TTF в Нидерландах цена февральского фьючерса превысила отметку €50 за МВт·ч, что эквивалентно более $536 за тысячу кубометров. Это сигнализирует о нервозности на рынке, вызванной неопределённостью в поставках.

Что дальше?

Эксперты прогнозируют, что напряжённость на рынке сохранится, особенно если ситуация с транзитом через Украину не разрешится. При этом потребители в Европе уже сталкиваются с ростом цен на газ, что может сказаться на стоимости отопления и электроэнергии.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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