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Как Запорожская область восстанавливает промышленность

1:33
Экономика

Согласно последним данным, в Запорожской области активно функционируют 169 промышленных предприятий, занимающихся машиностроением, горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслями, а также легкой и химической промышленностью.

Завод
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Завод

Местные компании наладили сотрудничество с крупными предприятиями России, сообщает "МК в Запорожье".

Десять проектов промышленных предприятий, направленных на восстановление, запуск, модернизацию и создание новых производств, а также масштабирование существующих, получили финансирование от Фонда развития промышленности в общей сумме около 420 миллионов рублей.

Министерство промышленности и торговли выделило субсидии 10 промышленным субъектам на общую сумму около 50 миллионов рублей.

В Мелитопольском государственном университете при поддержке заводов "Турбоком" и "Гидросила" были созданы две базовые кафедры для подготовки новых кадров.

Жители Запорожской области имеют доступ к достаточному количеству торговых точек, и местные предприниматели активно участвуют в поддержании доступных цен на социально значимые товары.

В Минпромторге отметили, что в уходящем году было много достижений и испытаний, которые проверили на прочность. Сложные проблемы были успешно решены, а общие цели и задачи, профессиональные и личные планы объединили и сплотили всех участников.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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