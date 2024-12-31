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Российская пшеница возвращается в Казахстан

0:48
Экономика

Казахстанское министерство сельского хозяйства сообщило о своем намерении не продлевать ограничительные меры на ввоз российской пшеницы.

Пшеница
Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пшеница

Эти ограничения были введены 21 августа и действовали до конца года. Об этом сообщает "Профиль" со ссылкой на аграрный портал Eldala.kz, который опубликовал информацию во вторник, 31 декабря, ссылаясь на данные министерства. 

Согласно новым данным, импорт российской пшеницы с января следующего года будет осуществляться без каких-либо ограничений. Ведомство подчеркивает, что, несмотря на принятие этого решения, ситуация на внутреннем рынке будет продолжать контролироваться, и в случае необходимости могут быть введены новые регулирующие меры.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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