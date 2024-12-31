Полное восстановление электроснабжения Пуэрто-Рико может занять несколько дней

Пуэрто-Рико, островное государство, осталось без электричества.
Об этом сообщает газета El Nuevo Dia. Генераторные установки по всему острову прекратили функционировать из-за аварии на сортировочной станции в Гуаянилье.
Как уточняет издание, часть электросети удалось восстановить после 8:30 утра по местному времени, однако полное восстановление электроснабжения может занять несколько дней.
"Мы уже начали процесс восстановления для некоторых клиентов, весь процесс займет от 24 до 48 часов, если позволят условия", — заявила компания, обслуживающая электросети по всей стране.
Причина аварии пока не установлена, но предполагается, что ей послужил сбой в подземных линиях электроснабжения.
Электрическая сеть — совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.