Полное восстановление электроснабжения Пуэрто-Рико может занять несколько дней

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пуэрто-Рико, островное государство, осталось без электричества.

Фото: commons.wikimedia.org by Gowri Sankar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фигурка ангела и свеча

Об этом сообщает газета El Nuevo Dia. Генераторные установки по всему острову прекратили функционировать из-за аварии на сортировочной станции в Гуаянилье.

Как уточняет издание, часть электросети удалось восстановить после 8:30 утра по местному времени, однако полное восстановление электроснабжения может занять несколько дней.

"Мы уже начали процесс восстановления для некоторых клиентов, весь процесс займет от 24 до 48 часов, если позволят условия", — заявила компания, обслуживающая электросети по всей стране.

Причина аварии пока не установлена, но предполагается, что ей послужил сбой в подземных линиях электроснабжения.

Уточнения

Электрическая сеть — совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю.





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