Качество российских вин растёт — эксперты отмечают прогресс отечественного производства

По данным Simple Group, в первом полугодии 2024 года продажи российских вин увеличились почти вдвое в натуральном выражении. Крупные дистрибьюторы активно ставят на их продвижение.
Участники рынка отмечают, что многие отечественные вина значительно улучшили свое качество. По их словам, в слепых дегустациях уже сейчас некоторые российские образцы можно перепутать с импортными, пишет bfm.ru.
В 2023 году эксперты Simple Wine News совместно с представителями медиа и партнерами отправились в Большую русскую винную экспедицию и посетили все зарегистрированные в России хозяйства. С одной стороны, ситуация обнадеживающая, но с другой — радоваться пока рано, подчеркивает сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев.
Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.
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