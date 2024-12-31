Качество российских вин растёт — эксперты отмечают прогресс отечественного производства

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Simple Group, в первом полугодии 2024 года продажи российских вин увеличились почти вдвое в натуральном выражении. Крупные дистрибьюторы активно ставят на их продвижение.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Участники рынка отмечают, что многие отечественные вина значительно улучшили свое качество. По их словам, в слепых дегустациях уже сейчас некоторые российские образцы можно перепутать с импортными, пишет bfm.ru.

В 2023 году эксперты Simple Wine News совместно с представителями медиа и партнерами отправились в Большую русскую винную экспедицию и посетили все зарегистрированные в России хозяйства. С одной стороны, ситуация обнадеживающая, но с другой — радоваться пока рано, подчеркивает сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.



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