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Качество российских вин растёт — эксперты отмечают прогресс отечественного производства

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Экономика

По данным Simple Group, в первом полугодии 2024 года продажи российских вин увеличились почти вдвое в натуральном выражении. Крупные дистрибьюторы активно ставят на их продвижение.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Участники рынка отмечают, что многие отечественные вина значительно улучшили свое качество. По их словам, в слепых дегустациях уже сейчас некоторые российские образцы можно перепутать с импортными, пишет bfm.ru. 

В 2023 году эксперты Simple Wine News совместно с представителями медиа и партнерами отправились в Большую русскую винную экспедицию и посетили все зарегистрированные в России хозяйства. С одной стороны, ситуация обнадеживающая, но с другой — радоваться пока рано, подчеркивает сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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