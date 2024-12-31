Газпром завершает год с уменьшением поставок газа в Европу

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Газпром" начала сокращать объемы поставок газа в Европу через Украину в последний день текущего года.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Об этом сообщает Reuters. 31 декабря, во вторник, накануне окончания срока действия соглашения, которое обеспечивало поставки газа на протяжении почти трех лет конфликта на Украине, "Газпром" уменьшил объемы газа, направляемые в Европу. Если в последнюю минуту не будет достигнуто неожиданное соглашение, поставки газа, вероятно, прекратятся 1 января, после истечения пятилетнего транзитного соглашения между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин отметил 26 декабря, что времени для подписания нового соглашения о транзите газа через Украину в этом году уже не осталось.

Оставшиеся покупатели российского газа, такие как Словакия и Австрия, нашли альтернативные источники поставок, и аналитики ожидают минимального влияния на рынок от прекращения поставок российского газа.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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