Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гонконгская компания CTF Services ведет переговоры о продаже платных дорог в Китае на сумму 2 миллиарда долларов.

Фото: unsplash.com by Israel Sundseth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины

Об этом сообщает Bloomberg. CTF Services Ltd., ранее известная как NWS Holdings Ltd., находится на начальной стадии переговоров с китайской государственной Yuexiu Group, как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности переговоров.

Компания также рассматривает возможность сделки с другими потенциальными покупателями и уведомила их о том, что пакет дорог может быть разделен на более мелкие части для продажи.

Инфраструктурное подразделение миллиардера-магната Генри Ченга намерено продать несколько дорог в материковом Китае общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.

Уточнения

Магна́т — обладатель банковского или промышленного капитала, имеющий политическое или экономическое влияние благодаря богатству или господствующему положению в какой-либо отрасли экономики.



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