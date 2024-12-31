Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае

Гонконгская компания CTF Services ведет переговоры о продаже платных дорог в Китае на сумму 2 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Bloomberg. CTF Services Ltd., ранее известная как NWS Holdings Ltd., находится на начальной стадии переговоров с китайской государственной Yuexiu Group, как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности переговоров.
Компания также рассматривает возможность сделки с другими потенциальными покупателями и уведомила их о том, что пакет дорог может быть разделен на более мелкие части для продажи.
Инфраструктурное подразделение миллиардера-магната Генри Ченга намерено продать несколько дорог в материковом Китае общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.
Магна́т — обладатель банковского или промышленного капитала, имеющий политическое или экономическое влияние благодаря богатству или господствующему положению в какой-либо отрасли экономики.
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