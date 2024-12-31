Международный транзит через Севморпуть достиг 3 млн тонн

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о новом рекорде грузоперевозок по Северному морскому пути: в 2024 году было перевезено около 38 миллионов тонн различных грузов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Лихачев подчеркнул, что Росатом добился значительных успехов в развитии энергетических проектов. Он также отметил, что международный транзит в этом году стал рекордным — объем перевозок составил свыше 3 миллионов тонн, сообщает smotrim.ru.

Ранее в эфире "России 24" Лихачев заявил, что развитие Северного морского пути будет выгодно для нашей страны и позволит России активно реализовывать международные проекты.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.



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