Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго
Анну Седокову раскритиковали из-за траурного венка на похоронах Яниса Тиммы
Блогер Саша Стоун раскрыл, чему его научил уходящий год, и извинился
Коленные суппорты для бега: зачем нужны, как выбрать и использовать
Коварные напитки праздников: как избежать тяжёлого похмелья
Алёна Шишкова нарушила предписания врачей: я не выдержала
Как кошки набирают вес и что с этим делать
Почему сыр с плесенью не вредит здоровью?
Ровная и красивая морковь без усилий: правила, которые помогут

Какао-бобы и германий стали лидерами инвестиционных тенденций 2024 года

1:13
Экономика

Какао-бобы и германий стали наиболее выгодными товарами для инвестиций в 2024 году.

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фондовая биржа

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно анализу данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, цены на какао-бобы выросли на 181% с начала года. В сегменте металлов наибольшее удорожание наблюдается у германия, стоимость которого увеличилась почти на 87%.

Среди других сельскохозяйственных культур также отмечен заметный рост: цены на арабику и робусту повысились на 69% и 62% соответственно. В группе драгоценных металлов золото и серебро увеличились в цене на 25,5% и 21% соответственно.

Энергетический сектор в 2024 году продемонстрировал значительный рост цен на газ, особенно в США, где они выросли на 62%. В Великобритании и Евросоюзе прирост составил 51%. В то же время другие энергетические ресурсы подешевели: например, цена на уголь снизилась почти на 15%.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Красота и стиль
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать Аудио 
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Какао-бобы и германий стали лидерами инвестиционных тенденций 2024 года
Не успели вовремя поверить счетчик? Вот что будет с вашими расчетами
Африканская саванна из окна люкса
Садальский рассказал, почему Валентин Гафт опасался Сергея Безрукова
Лазерная эпиляция для светлых волос: как быть, если она не работает
Неожиданные плюсы майонеза: какая польза скрывается в любимом соусе
Глаз бога — технология от Google помогла найти убийцу в деле без улик
Стало известно, как ведущей Олесе Иванченко удалось обрести популярность: то же самое проделала Бузова
Этот напиток очищает сосуды и снижает давление
Татьяна Брухунова шокировала поклонников смелым преображением в стиле ретро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.