Какао-бобы и германий стали лидерами инвестиционных тенденций 2024 года

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Какао-бобы и германий стали наиболее выгодными товарами для инвестиций в 2024 году.

Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фондовая биржа

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно анализу данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, цены на какао-бобы выросли на 181% с начала года. В сегменте металлов наибольшее удорожание наблюдается у германия, стоимость которого увеличилась почти на 87%.

Среди других сельскохозяйственных культур также отмечен заметный рост: цены на арабику и робусту повысились на 69% и 62% соответственно. В группе драгоценных металлов золото и серебро увеличились в цене на 25,5% и 21% соответственно.

Энергетический сектор в 2024 году продемонстрировал значительный рост цен на газ, особенно в США, где они выросли на 62%. В Великобритании и Евросоюзе прирост составил 51%. В то же время другие энергетические ресурсы подешевели: например, цена на уголь снизилась почти на 15%.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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