Крымский бензин Аи-95 подешевеет

С 15 января цена на бензин марки Аи-95 в Крыму будет снижена до 66,5 рублей за литр.

Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефть

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов обратился к правительству РФ с просьбой решить проблему завышенных цен на топливо в Крыму по сравнению с другими регионами России, особенно на бензин Аи-95. Он отметил, что цена на этот бензин в Крыму в среднем на 6 рублей выше, при этом в регионе отсутствуют крупные общероссийские сети автозаправочных станций, передает ТАСС.

На сайтах двух крупнейших местных сетей АЗС на 31 декабря цены на бензин были следующими: Аи-95 - от 69,30 руб./литр до 69,39 руб./литр, Аи-92 - от 60,70 руб./литр до 60,79 руб./литр.

Средние цены на бензин по состоянию на 31 декабря в других регионах были следующими: в Сочи: Аи-95 - 65,07 руб./литр, Аи-92 - 58,50 руб./литр; в Ростове-на-Дону: Аи-95 - 61,89 руб./литр, Аи-92 - 56,49 руб./литр; в Краснодаре: Аи-95 - 64,78 руб./литр, Аи-92 - 58,50 руб./литр.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).



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