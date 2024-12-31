Tesla запускает пробное производство на мегафабрике в Шанхае

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации Tesla China, американская автомобильная компания Tesla приступила к пробному производству на своей мегафабрике в Шанхае через семь месяцев после начала ее строительства.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Несколько литий-железо-фосфатных элементов

Компания сообщила агентству "Синьхуа", что завод будет производить аккумуляторы Tesla Megapack, а массовое производство этих устройств ожидается в первом квартале 2025 года.

Этот проект, являющийся вторым заводом Tesla в Шанхае, подчеркивает стремление американской компании инвестировать во вторую по величине экономику мира, несмотря на усиливающуюся риторику некоторых американских политиков о "разрыве связей" с Китаем.

Строительство нового завода установило рекорд по "скорости Теслы" в Китае, поскольку первый завод Gigafactory в финансовом центре на востоке Китая был построен и открыт за год в 2019 году.

Новая фабрика будет иметь начальную мощность 10 000 единиц продукции в год, что соответствует примерно 40 ГВт·ч энергии.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.



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