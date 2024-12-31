Валенки стали лидером покупок в Башкирии

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году жители Башкирии установили рекорд по расходам на валенки.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Валенки

С января по ноябрь они потратили более 43 миллионов рублей на эту зимнюю обувь, как сообщает РБК с ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки "Честный знак".

Этот результат существенно превышает затраты прошлых лет. В 2023 году сумма расходов составила примерно 35 миллионов рублей, а в 2022 году — чуть меньше 36 миллионов рублей.

Увеличение спроса на валенки наблюдается не только в Башкирии, но и по всей России. Общий объем продаж этой обуви в стране достиг 2,41 миллиарда рублей, что также является рекордом за последние три года. Этот показатель увеличился почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Ва́ленки — тёплые войлочные сапоги из смеси валяной овечьей, коровьей, козьей, кроличьей, верблюжьей и шерсти других животных, или из искусственной шерсти.



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