Пекин отрицает обвинения в кибератаке на министерство финансов США

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пекин отклонил обвинения в адрес китайской государственной организации в причастности к кибератаке на министерство финансов США, назвав эти обвинения "необоснованными".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер

Сообщается, что хакерская операция была проведена с использованием услуг внешнего поставщика кибербезопасности. Хакеры получили доступ к ключу, который использовался этим поставщиком для отключения определенных сегментов системы, согласно письму министерства финансов, направленному законодателям и The Guardian.

Казначейство сообщило, что инцидент произошел в начале месяца, когда злоумышленник смог удаленно получить доступ к рабочим станциям и некоторым несекретным документам.

31 декабря китайская сторона опровергла эти обвинения, а министерство иностранных дел заявило, что Пекин "всегда выступал против всех видов хакерских атак".

Уточнения

Ха́кер — ачиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.



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