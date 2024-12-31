Россия и мир — население в цифрах на 2024 год

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в десятке стран по численности населения — заняла девятую позицию. На 2024 год в стране проживает около 144 820 423 человека.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Земной шар

Об этом сообщает Worldometers.info со ссылкой на данные, которые основаны на последних оценках Отдела народонаселения ООН.

В тройке лидеров оказались Индия (1 450 935 791 человек), Китай (1 419 321 278 человек) и США (345 426 571 человек). Численность населения мира составила более 8 млрд человек.

В США численность населения увеличилась еще и за счет въезда мигрантов (1 286 132 человека). В Ватикане самое маленькое население — около 500 человек.

Самый высокий уровень рождаемости наблюдается в африканских странах, Афганистане, Таджикистане и Пакистане. Самый низкий — в Макао (специальный административный район КНР).

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.





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