Россия и мир — население в цифрах на 2024 год

Россия в десятке стран по численности населения — заняла девятую позицию. На 2024 год в стране проживает около 144 820 423 человека.
Об этом сообщает Worldometers.info со ссылкой на данные, которые основаны на последних оценках Отдела народонаселения ООН.
В тройке лидеров оказались Индия (1 450 935 791 человек), Китай (1 419 321 278 человек) и США (345 426 571 человек). Численность населения мира составила более 8 млрд человек.
В США численность населения увеличилась еще и за счет въезда мигрантов (1 286 132 человека). В Ватикане самое маленькое население — около 500 человек.
Самый высокий уровень рождаемости наблюдается в африканских странах, Афганистане, Таджикистане и Пакистане. Самый низкий — в Макао (специальный административный район КНР).
Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
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