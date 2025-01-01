Россиянам рассказали, кем можно подработать в новогодние праздники

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России в период январских праздников увеличивается спрос на временных сотрудников, и многие компании ищут работников для подработки.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Эксперты платформы hh.ru составили подборку вакансий для дополнительного заработка на праздничный период, которые доступны по всей стране, особенно в крупных городах, сообщает ТАСС.

Среди наиболее популярных вакансий — курьеры, сборщики и упаковщики заказов, а также специфичные предложения для новогодних каникул. Рестораны и кафе активно набирают официантов и поваров для праздничного усиления, кинотеатры ищут контролеров, а торговые сети — продавцов-кассиров. Для творческих людей есть предложения стать аниматорами или работать в роли Деда Мороза и его помощников.

Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, большинство вакансий предполагает временное оформление по договору ГПХ, также востребованы самозанятые соискатели.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий является работа поваром-кассиром в Санкт-Петербурге с зарплатой от 85 до 115 тыс. рублей в месяц. Также на временную подработку ищут упаковщиков для мясокомбината в Павловской Слободе, с зарплатой от 13,5 до 135 тыс. рублей на руки.

Уточнения

Подработка — дополнительная работа помимо основного занятия (другой работы, учёбы и пр.).



Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла. Дату Нового года определяет принятый в каждой конкретной культуре календарь.



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