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Вот почему в России не поддержат обязательную выплату 13-й зарплаты

1:01
Экономика

Введение обязательной 13-й зарплаты для работников в России, по мнению экспертов, невозможно и нецелесообразно. Как сообщила партнёр практики трудового права BGP Litigation  Анна Иванова, если такая инициатива станет законом, работодатели будут вынуждены уменьшить другие премии и надбавки.

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Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Она добавила, что в случае невозможности выплаты 13-й зарплаты, компании найдут способы сэкономить на других социальных льготах, например, отменив добровольное медицинское страхование.

Иванова также подчеркнула, что законодатели вряд ли поддержат такую инициативу, так как она может привести к значительному увеличению фонда оплаты труда, что не все работодатели готовы поддержать.

Эксперт отметила, что те компании, которые могут себе позволить дополнительные поощрения для сотрудников, уже это делают, но обязательная 13-я зарплата приведёт лишь к перераспределению средств внутри организации, пишет "Прайм".

Уточнения

Премия — одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности.

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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