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Вкусвилл отзывает пельмени Мясное ассорти

1:05
Экономика

Образцы пельменей "Мясное ассорти" от компании "Чали" были отправлены на проверку после жалоб покупателей.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Вкусвилл".

Проверка в двух независимых лабораториях не выявила нарушений. Тем не менее, Роспотребнадзор сообщил о наличии проблем. В результате компания проводит дополнительные проверки своей продукции и поставщиков. Все пельмени из проблемной партии были полностью изъяты из продажи, включая доставку и торговые точки. Поставки новой продукции от ООО "Чали" приостановлены.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация об отравлении двух детей, которые жаловались на рвоту и повышение температуры после употребления пельменей "Мясное ассорти". Также сообщалось, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в этой продукции.

Кроме того, "Вкусвилл" прекратил продажу пирожных "Картошка" из-за антисанитарных условий на фабрике "Можайского кондитерского дома".

Уточнения

Вку́свилл — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». В первом полугодии 2024 года сеть насчитывает более 2 тысяч магазинов в 165 городах России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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