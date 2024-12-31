С 1 апреля 2025 года социальная пенсия вырастет на 14,75%

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Она уточнила, что индексация коснётся социальных пенсий, которые выплачиваются государством детям, инвалидам, нетрудоспособным гражданам и пенсионерам с недостаточным трудовым стажем.

Бессараб добавила, что плановые показатели бюджета на 2026 и 2027 годы могут быть уточнены в следующем году при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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