Фейерверки под запретом — что грозит за нарушение правил празднования Нового года

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне, планирующие встречать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны быть осведомлены о том, что даже в праздничные дни можно получить штраф за нарушение тишины, распитие алкоголя и запуск фейерверков.

Фото: flickr.com by Eric Kilby, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фейерверк

Об этом сообщили юристы РИА Недвижимость. Например, запрет на употребление алкогольных напитков в общественных местах также касается и празднования Нового года. Полиция может наложить штраф на нарушителей в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Как отметил ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич, в Москве и Санкт-Петербурге штраф может быть выписан даже за слишком громкое празднование после 23:00 и 22:00 соответственно. В некоторых регионах для новогодней ночи действуют исключения из местных законов о тишине, однако в два крупнейших города страны эта практика не распространяется. В Москве сумма штрафа может составить от 1 до 2 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 500 до 5 тысяч рублей.

По словам юристов, в Новый год штрафы могут также коснуться любителей фейерверков во дворах. Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России, предупредила, что запуск пиротехники рядом с домами, а также с крыш, балконов и из окон запрещен. За нарушение правил использования фейерверков предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей со стороны пожарного надзора. Если в результате нарушений пострадает чужое имущество или причинится вред здоровью, то сумма штрафа увеличивается до 40-50 тысяч рублей.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.





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