Болгария готова поддержать Молдавию в газовых поставках

Болгария готова оказать помощь Молдавии в поставках газа.
Об этом сообщил министр энергетики технического правительства Владимир Малинов в интервью Болгарскому национальному радио. Он напомнил, что между двумя странами было подписано соглашение о действиях в кризисных ситуациях, пишет ТАСС.
Ранее "Газпром" уведомил молдавскую газораспределительную компанию "Молдовагаз" о приостановке поставок газа с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны Молдовы.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Россию в оказании давления и пообещал обратиться в суд.
Молдавия уже перешла на закупки газа из стран ЕС, в то время как российское топливо стало поступать в Приднестровье, где использовалось для генерации электроэнергии для Молдавии.
Теперь республике придется закупать электроэнергию в Румынии, что обойдется в два раза дороже. Молдове также грозят веерные отключения электроэнергии из-за низкой пропускной способности линий электропередачи в этом направлении.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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