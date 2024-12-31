Болгария готова поддержать Молдавию в газовых поставках

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Болгария готова оказать помощь Молдавии в поставках газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Об этом сообщил министр энергетики технического правительства Владимир Малинов в интервью Болгарскому национальному радио. Он напомнил, что между двумя странами было подписано соглашение о действиях в кризисных ситуациях, пишет ТАСС.

Ранее "Газпром" уведомил молдавскую газораспределительную компанию "Молдовагаз" о приостановке поставок газа с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны Молдовы.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Россию в оказании давления и пообещал обратиться в суд.

Молдавия уже перешла на закупки газа из стран ЕС, в то время как российское топливо стало поступать в Приднестровье, где использовалось для генерации электроэнергии для Молдавии.

Теперь республике придется закупать электроэнергию в Румынии, что обойдется в два раза дороже. Молдове также грозят веерные отключения электроэнергии из-за низкой пропускной способности линий электропередачи в этом направлении.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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