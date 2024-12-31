Словакия оценила ущерб для ЕС от прекращения транзита газа через Украину в €60 млрд

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ущерб, который понесёт Европейский Союз от прекращения транзита газа через Украину, будет значительно выше потерь России.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

По его прогнозам, ущерб для ЕС составит примерно €60-70 миллиардов в год, что в 30 раз больше потерь Российской Федерации, которые, по его мнению, будут составлять только около €2 миллиардов. Это соответствует лишь 3% от финансовых потерь, которые понесут 27 стран-членов ЕС.

Фицо отметил, что в связи с прекращением транзита через Украину в Европе произойдут резкие скачки цен на газ. Эти увеличенные затраты будут лежать на плечах домохозяйств и отраслей экономики европейских государств. Словакия, по его словам, также понесет убытки в размере €400 миллионов ежегодно.

Кроме того, премьер сообщил, что прекращение транзита также окажет существенное воздействие на украинский бюджет, который потеряет около €800 миллионов в виде сборов за транзит газа, как сообщил телеканал Markiza.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.



Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.



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