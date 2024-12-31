Евросоюз завершил подготовку к прекращению поставок газа через Украину

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Этот шаг обусловлен истечением срока действия договора, заключенного в 2019 году, который регулирует поставки газа через украинскую территорию.

По словам Итконен, прекращение поставок газа с нового года было ожидаемым событием, и ЕС подготовился к такому развитию ситуации.

Еврокомиссия в сотрудничестве с государствами-членами ЕС в течение последнего года активно занималась подготовкой к возможному прекращению транзита. В рамках подготовки были рассмотрены альтернативные маршруты поставок газа для стран, которые могут оказаться под угрозой дефицита.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Газ — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.



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