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Немецкий автопром может потерять до полумиллиона рабочих мест из-за кризиса

1:18
Экономика

Главный экономист немецко-швейцарской инвестиционной компании Bantleon Даниэль Хартманн предупредил, что Германия может потерять до 500 тысяч рабочих мест в автомобильной и смежных отраслях в течение следующих 10 лет из-за кризиса в автопроме. Экономист сделал этот прогноз в интервью газете Tages-Anzeiger.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Хартманн отметил, что, даже при самых оптимистичных сценариях, немецкая автомобильная промышленность может потерять до 40% своей добавленной стоимости в следующие десять лет, что приведет к сокращению около 300 тысяч рабочих мест в самой отрасли.

Если учитывать и смежные сектора, такие как металлургия и поставки, общие потери рабочих мест могут превысить полмиллиона.

Он также подчеркнул, что, несмотря на возможное временное улучшение ситуации в 2025 году благодаря ожидаемому экономическому росту, в долгосрочной перспективе остановить кризис в немецком автопроме вряд ли удастся.

Экономист указал на несколько факторов, влияющих на спад отрасли: конкуренция с Китаем, нехватка собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокая стоимость производства в Германии.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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