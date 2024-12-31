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Как россияне планируют свой бюджет в новогодние дни

1:16
Экономика

В новогодний период россияне чаще всего тратят деньги на продукты.

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Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Хотя расходы 1 января снижаются, покупки продуктов остаются на первом месте, при этом затраты на развлечения возрастают, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

Клиенты предпочитают совершать покупки в период с 28 по 30 декабря. В прошлом году 31 декабря в десятке самых популярных категорий продаж оказались хлебобулочные изделия, газированные напитки, бакалея и консервы, питьевая вода, транспортные расходы, соки и нектары, корм для кошек, кондитерские изделия, конфеты, яйца и сыр. Состав первой десятки категорий остался неизменным по сравнению с 2022 годом.

Сотрудники банка также отметили, что даже в праздничные дни россияне продолжают активно брать кредиты, открывать депозиты, а также новые карты и счета.

В последний день года количество онлайн-платежей (оплата услуг сотовой связи, ЖКХ, налогов, штрафов и т.д.) немного снижается, тогда как растет число онлайн-переводов.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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