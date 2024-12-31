Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Африка становится эпицентром нового энергетического бума. Здесь стремительно развиваются как традиционные ископаемые, так и возобновляемые источники энергии. Однако на пути к устойчивому развитию остаются вызовы, включая неравный доступ к энергии и необходимость в значительном финансировании.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Ископаемое топливо: новые открытия

В 2024 году открыты крупные месторождения нефти и газа:

Намибия: компании Galp, NAMCOR и Custos обнаружили нефть на месторождении Mopane-1X. В апреле Galp подтвердила наличие запасов до 10 миллиардов баррелей.

Кот-д'Ивуар: Eni сообщила о находке легкой нефти и газа в блоке CI-205.

Нигерия: Chevron открыла месторождение с потенциалом добычи до 17 тысяч баррелей в сутки.

Хотя Африка постепенно сокращает строительство угольных и газовых электростанций, уголь и газ остаются ключевыми источниками энергии, обеспечивая две трети ежегодной выработки.

Рост возобновляемых источников энергии

Африканский Союз планирует увеличить мощность возобновляемых источников до 300 ГВт к 2030 году, что более чем в четыре раза превышает показатели 2024 года. В 2023 году инвестиции в эту отрасль достигли рекордных $15 миллиардов. Основные проекты развиваются в:

Южной Африке: лидер в солнечной энергетике, активно борется с энергетическим кризисом.

Египте и Марокко: ведущие страны по внедрению ветровых и солнечных установок.

Однако две трети мощностей сосредоточены в нескольких странах, что подчеркивает необходимость инвестиций в менее развитые регионы.

Международное финансирование

Развитие энергетической отрасли во многом зависит от внешнего финансирования. Ключевые инициативы:

Южная Африка: "план инвестиций в справедливый энергетический переход" с бюджетом $98,7 миллиарда до 2027 года.

Сенегал: партнерство с Францией, Германией, ЕС и Канадой на сумму $2,7 миллиарда для развития низкоуглеродной экономики.

На климатическом саммите COP29 было решено утроить финансирование развивающихся стран до $300 миллиардов в год к 2035 году, хотя многие считают эту сумму недостаточной.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.



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