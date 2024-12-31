Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
Как кошки различают цвета и почему для них важен серый
Специи для новогоднего стола: секреты идеального сочетания
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной
Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора

Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике

2:40
Экономика

Африка становится эпицентром нового энергетического бума. Здесь стремительно развиваются как традиционные ископаемые, так и возобновляемые источники энергии. Однако на пути к устойчивому развитию остаются вызовы, включая неравный доступ к энергии и необходимость в значительном финансировании.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Ископаемое топливо: новые открытия

В 2024 году открыты крупные месторождения нефти и газа:

  • Намибия: компании Galp, NAMCOR и Custos обнаружили нефть на месторождении Mopane-1X. В апреле Galp подтвердила наличие запасов до 10 миллиардов баррелей.
  • Кот-д'Ивуар: Eni сообщила о находке легкой нефти и газа в блоке CI-205.
  • Нигерия: Chevron открыла месторождение с потенциалом добычи до 17 тысяч баррелей в сутки.

Хотя Африка постепенно сокращает строительство угольных и газовых электростанций, уголь и газ остаются ключевыми источниками энергии, обеспечивая две трети ежегодной выработки.

Рост возобновляемых источников энергии

Африканский Союз планирует увеличить мощность возобновляемых источников до 300 ГВт к 2030 году, что более чем в четыре раза превышает показатели 2024 года. В 2023 году инвестиции в эту отрасль достигли рекордных $15 миллиардов. Основные проекты развиваются в:

  • Южной Африке: лидер в солнечной энергетике, активно борется с энергетическим кризисом.
  • Египте и Марокко: ведущие страны по внедрению ветровых и солнечных установок.

Однако две трети мощностей сосредоточены в нескольких странах, что подчеркивает необходимость инвестиций в менее развитые регионы.

Международное финансирование

Развитие энергетической отрасли во многом зависит от внешнего финансирования. Ключевые инициативы:

  • Южная Африка: "план инвестиций в справедливый энергетический переход" с бюджетом $98,7 миллиарда до 2027 года.
  • Сенегал: партнерство с Францией, Германией, ЕС и Канадой на сумму $2,7 миллиарда для развития низкоуглеродной экономики.

На климатическом саммите COP29 было решено утроить финансирование развивающихся стран до $300 миллиардов в год к 2035 году, хотя многие считают эту сумму недостаточной.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Последние материалы
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны
Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%
Очищение пор без боли: 3 эффективных способа для чистой кожи
Британские учёные нашли способ определения продолжительности жизни по крови
Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.