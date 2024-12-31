Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике

Африка становится эпицентром нового энергетического бума. Здесь стремительно развиваются как традиционные ископаемые, так и возобновляемые источники энергии. Однако на пути к устойчивому развитию остаются вызовы, включая неравный доступ к энергии и необходимость в значительном финансировании.
В 2024 году открыты крупные месторождения нефти и газа:
Хотя Африка постепенно сокращает строительство угольных и газовых электростанций, уголь и газ остаются ключевыми источниками энергии, обеспечивая две трети ежегодной выработки.
Африканский Союз планирует увеличить мощность возобновляемых источников до 300 ГВт к 2030 году, что более чем в четыре раза превышает показатели 2024 года. В 2023 году инвестиции в эту отрасль достигли рекордных $15 миллиардов. Основные проекты развиваются в:
Однако две трети мощностей сосредоточены в нескольких странах, что подчеркивает необходимость инвестиций в менее развитые регионы.
Развитие энергетической отрасли во многом зависит от внешнего финансирования. Ключевые инициативы:
На климатическом саммите COP29 было решено утроить финансирование развивающихся стран до $300 миллиардов в год к 2035 году, хотя многие считают эту сумму недостаточной.
А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.
Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.
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