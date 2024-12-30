Россия выделит более 5 миллиардов рублей Абхазии в 2025 году в рамках финансовой помощи, заявил Владимир Делба, исполняющий обязанности министра финансов республики в интервью РИА Новости.
Большая часть суммы, а именно 5,2 миллиарда рублей, будет направлена на развитие социально-экономической инфраструктуры региона. По словам Делбы, существенная доля помощи предназначена для софинансирования заработной платы работников бюджетной сферы.
"Эти средства играют ключевую роль в обеспечении стабильного функционирования системы социальной защиты и развития экономики республики", — отметил министр.
Финансовая помощь России уже несколько лет подряд становится значительным источником финансирования для Абхазии. Эти средства позволяют реализовывать масштабные проекты в области строительства, здравоохранения и образования, а также обеспечивать регулярные выплаты бюджетникам. В 2025 году эта помощь станет важным инструментом для преодоления экономических вызовов.
Помощь — содействие кому-либо или чему-либо.
Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.