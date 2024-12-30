Аттракцион невиданной щедрости: Россия опять поддержит Абхазию рублём

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия выделит более 5 миллиардов рублей Абхазии в 2025 году в рамках финансовой помощи, заявил Владимир Делба, исполняющий обязанности министра финансов республики в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черное море Абхазия

На что пойдут средства?

Большая часть суммы, а именно 5,2 миллиарда рублей, будет направлена на развитие социально-экономической инфраструктуры региона. По словам Делбы, существенная доля помощи предназначена для софинансирования заработной платы работников бюджетной сферы.

"Эти средства играют ключевую роль в обеспечении стабильного функционирования системы социальной защиты и развития экономики республики", — отметил министр.

Какова роль России в экономике Абхазии?

Финансовая помощь России уже несколько лет подряд становится значительным источником финансирования для Абхазии. Эти средства позволяют реализовывать масштабные проекты в области строительства, здравоохранения и образования, а также обеспечивать регулярные выплаты бюджетникам. В 2025 году эта помощь станет важным инструментом для преодоления экономических вызовов.

Уточнения

Помощь — содействие кому-либо или чему-либо.



Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации.



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