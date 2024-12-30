Рынок пива в России меняется: указ Путина ударил по зарубежным игрокам

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Резкое падение стоимости акций турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes стало прямым следствием недавнего решения российского президента Владимира Путина. На фоне передачи контроля над российским бизнесом компании под внешнее управление акции компании упали на 9,98%, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

"Путин передал местной компании контроль над совместным предприятием Anheuser-Busch InBev, что перечеркнуло планы пивоваренной компании выйти из страны посредством сделки с турецким партнером", — говорится в материале агентства.

Удар по крупнейшим игрокам

Не только турецкая компания почувствовала последствия указа. Акции AB InBev, крупнейшего в мире производителя пива и партнера Anadolu Efes в совместном предприятии, также снизились на 1,5%. Это указывает на более широкое влияние решения на международный рынок.

Что будет с рынком?

Эксперты Bloomberg подчёркивают: новый указ вызывает вопросы о будущем AB InBev в России. Хотя ранее компания намеревалась покинуть российский рынок через сделку с турецким партнёром, теперь такие планы стали неопределёнными.

"На фоне принятого указа остаётся неясным, сможет ли AB InBev в конечном итоге реализовать свой выход из России", — отмечают аналитики.

Почему это важно

Передача контроля российским компаниям может означать долгосрочные изменения для иностранных игроков на рынке. Для Anadolu Efes и AB InBev это не просто удар по капитализации, но и знак ужесточения условий ведения бизнеса.

Падение на 10% в стоимости акций Anadolu Efes говорит о том, что инвесторы опасаются нестабильности. В то же время для российских компаний открываются новые возможности укрепления позиций за счёт перехода иностранных активов под контроль местных операторов.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



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