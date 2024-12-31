Kyivstar и Starlink запустят спутниковую связь для пользователей смартфонов

Украинский мобильный оператор Kyivstar заключил соглашение с компанией Илона Маска Starlink о внедрении спутниковой связи, которая будет напрямую интегрирована с сотовыми сетями.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Kyivstar. Устройства Direct-to-cell будут подключаться к спутникам, оснащенным модемами, действующими как сотовые вышки, что позволяет передавать телефонные сигналы из космоса прямо на смартфоны.
Kyivstar ожидает, что услуги прямого подключения к сотовой сети с функцией обмена сообщениями станут доступны в четвёртом квартале 2025 года, как указано в совместном заявлении телекоммуникационной группы. В дальнейшем оператор планирует расширить предложения, включая услуги голосовой связи и передачи данных.
Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).
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