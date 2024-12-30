Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным исследования банка "Русский стандарт", общая сумма переводов россиян в декабре 2024 года увеличилась на 71% по сравнению с последним месяцем прошлого года.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

Об этом сообщает РИА Новости. Аналитики проанализировали изменения в переводах россиян в преддверии новогодних праздников, изучив все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами и по реквизитам за декабрь 2024 и 2023 годов.

Средний размер одного перевода в декабре этого года возрос на 51%, составив 13 113 рублей, тогда как в прошлом году он равнялся 8 650 рублей.

Эксперты "Русского стандарта" отмечают, что декабрь — это время активного перевода денег в качестве подарков от родных и близких, а также период предновогоднего онлайн-шопинга, когда возрастает популярность переводов на собственный счет в электронных платежных системах для последующей оплаты покупок.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.





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