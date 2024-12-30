Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность
Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки
Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта
Терпение и любовь: как научить щенка туалетным привычкам
Экзотические питомцы: риски, о которых вам не скажут
Спасение для суставов: простые советы, которые работают
Натуральная забота о волосах: почему шампуни без силиконов становятся всё популярнее
Дети Оксаны Самойловой и Джигана исполнили песню Какая осень в лагерях
Нарушения осанки: причины и способы их исправления

Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом

1:08
Экономика

По данным исследования банка "Русский стандарт", общая сумма переводов россиян в декабре 2024 года увеличилась на 71% по сравнению с последним месяцем прошлого года.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Об этом сообщает РИА Новости. Аналитики проанализировали изменения в переводах россиян в преддверии новогодних праздников, изучив все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами и по реквизитам за декабрь 2024 и 2023 годов. 

Средний размер одного перевода в декабре этого года возрос на 51%, составив 13 113 рублей, тогда как в прошлом году он равнялся 8 650 рублей.

Эксперты "Русского стандарта" отмечают, что декабрь — это время активного перевода денег в качестве подарков от родных и близких, а также период предновогоднего онлайн-шопинга, когда возрастает популярность переводов на собственный счет в электронных платежных системах для последующей оплаты покупок.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Авто
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Нарушения осанки: причины и способы их исправления
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии
Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится
Киото вводит ограничения для туристов
Малярийные комары могли способствовать вымиранию динозавров
У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении
Заметил монету под дверной ручкой? Не игнорируйте это — вот почему
Простой способ организовать холодильник перед праздником
Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут
Возлюбленный Ани Лорак трогательно признался в любви певице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.