Решения Мексики, Канады и Китая будут определять судьбу американских фермеров

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мексика, Канада и Китай являются тремя крупнейшими импортерами сельскохозяйственной продукции из США.

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 16% урожая кукурузы и 40% урожая соевых бобов идут на экспорт.

Как отметил Стерлинг Смит, независимый исследователь сырьевых товаров, торговая война между этими странами может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. К тому же Бразилия готова экспортировать свою сельхозпродукцию в Китай в случае форс-мажора.

Для американских фермеров ситуация может ухудшиться, если Дональд Трамп введет пошлины на импорт. Трамп уже пообещал ввести общие пошлины в размере 20% на весь импорт в США и 60% на китайские товары. Кроме того, он выступал за введение пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики.

В условиях сложной экономической ситуации фермеры вынуждены будут внимательнее составлять свои бюджеты перед началом весенних посевов. Для экономии средств они могут рассмотреть возможность частичного использования небрендовых семян и удобрений, а также воздержаться от приобретения новой техники.

Рост экспортных продаж в ноябре, зафиксированный Министерством сельского хозяйства США, свидетельствует о том, что импортеры начали активно закупать урожай перед инаугурацией Трампа, пользуясь низкими ценами. Таннер Эмке, ведущий экономист по зерновым и масличным культурам в CoBank’s Knowledge Exchange, считает, что после недавнего увеличения деловой активности будущее экспорта США в ближайшие месяцы остается неопределенным, сообщает The Guardian.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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