Россия продлила действие квот на импорт семян из недружественных стран на 2025 год

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство решило продлить действие квот на импорт семян из стран, признанных недружественными, на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ семена в гранулах

Объем этих квот составит 18,3 тысячи тонн, сообщает "Российская газета".

В 2025 году в стране продолжат действовать временные ограничения на ввоз определенных видов семян из указанных стран.

Соответствующее постановление уже подписано и будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Под ограничения попадают семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Отмечается, что семена из недружественных государств можно будет импортировать в рамках установленных квот, общий объем которых в следующем году составит 18,3 тысячи тонн. Эти показатели были определены Министерством сельского хозяйства с учетом потребностей российских сельхозтоваропроизводителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





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