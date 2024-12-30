Нигерия запустила новый нефтеперерабатывающий завод

Государственная компания Nigeria National Petroleum (NNPC) объявила, что её второй нефтеперерабатывающий завод в южном городе Варри (Нигерия) уже начал работу, что является знаковым событием для страны, стремящейся сократить затраты на импорт топлива.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Генеральный директор NNPC Меле Кьяри заявил, что завод мощностью 125 000 баррелей в сутки начал работу, несмотря на то что строительство ещё не завершено на 100%, сообщает Bloomberg.

Завод, восстановление которого началось еще в 2021 году, обошелся в 898 миллионов долларов. Предприятие запущено на 60% своей мощности. Оно будет специализироваться на производстве прямогонного керосина, дизельного топлива и нафты.

Запуск завода в Варри приближает Нигерию, крупнейшую нефтедобывающую страну Африки, к самодостаточности в потреблении нефтепродуктов, особенно после начала работы гигантского нефтеперерабатывающего завода Dangote в Лагосе, который был запущен в начале этого года. Он перерабатывает 650 000 баррелей в сутки.

Уточнения

Кероси́н (англ. kerosene фр. kerosine от др.-греч. κηρός — «воск») — горючая смесь жидких углеводородов (от C 8 до C 15 ) с температурой кипения от +150 до +250 °C, прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь, получаемая путём прямой перегонки или ректификации нефти.





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