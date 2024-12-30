Нигерия запустила новый нефтеперерабатывающий завод

Государственная компания Nigeria National Petroleum (NNPC) объявила, что её второй нефтеперерабатывающий завод в южном городе Варри (Нигерия) уже начал работу, что является знаковым событием для страны, стремящейся сократить затраты на импорт топлива.
Генеральный директор NNPC Меле Кьяри заявил, что завод мощностью 125 000 баррелей в сутки начал работу, несмотря на то что строительство ещё не завершено на 100%, сообщает Bloomberg.
Завод, восстановление которого началось еще в 2021 году, обошелся в 898 миллионов долларов. Предприятие запущено на 60% своей мощности. Оно будет специализироваться на производстве прямогонного керосина, дизельного топлива и нафты.
Запуск завода в Варри приближает Нигерию, крупнейшую нефтедобывающую страну Африки, к самодостаточности в потреблении нефтепродуктов, особенно после начала работы гигантского нефтеперерабатывающего завода Dangote в Лагосе, который был запущен в начале этого года. Он перерабатывает 650 000 баррелей в сутки.
Кероси́н (англ. kerosene фр. kerosine от др.-греч. κηρός — «воск») — горючая смесь жидких углеводородов (от C8 до C15) с температурой кипения от +150 до +250 °C, прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь, получаемая путём прямой перегонки или ректификации нефти.
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