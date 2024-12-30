Абхазия получит финансовую поддержку от России в 2025 году

Парламент Абхазии утвердил в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год.
Основные параметры главного финансового документа страны представил исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба на заседании сессии, сообщает "Sputnik Абхазия".
По проекту, доходы бюджета составят 17,35 миллиарда рублей, а расходы — 17,49 миллиарда. Дефицит бюджета запланирован на уровне 132,5 миллиона рублей. Собственные доходы республики превысят 12 миллиардов рублей, в то время как финансовая поддержка от России составит 5,2 миллиарда рублей.
Республиканский бюджет предполагает доходы в размере 13,14 миллиарда и расходы — 13,27 миллиарда рублей. Приоритетными направлениями остаются здравоохранение, образование, оборона и правоохранительная деятельность. Также значительные средства будут выделены на поддержку районных бюджетов и города Сухума.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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