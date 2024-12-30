Абхазия получит финансовую поддержку от России в 2025 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Парламент Абхазии утвердил в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Основные параметры главного финансового документа страны представил исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба на заседании сессии, сообщает "Sputnik Абхазия".

По проекту, доходы бюджета составят 17,35 миллиарда рублей, а расходы — 17,49 миллиарда. Дефицит бюджета запланирован на уровне 132,5 миллиона рублей. Собственные доходы республики превысят 12 миллиардов рублей, в то время как финансовая поддержка от России составит 5,2 миллиарда рублей.

Республиканский бюджет предполагает доходы в размере 13,14 миллиарда и расходы — 13,27 миллиарда рублей. Приоритетными направлениями остаются здравоохранение, образование, оборона и правоохранительная деятельность. Также значительные средства будут выделены на поддержку районных бюджетов и города Сухума.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.