Сбербанк требует компенсацию убытков от Euroclear

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк инициировал судебный процесс в Арбитражном суде Москвы против Euroclear Bank, требуя взыскания убытков в размере 10,5 млрд рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судья держит золотые весы

Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительное заседание на 5 февраля, как указано в материалах делопроизводства, пишет "Интерфакс".

Суть претензий в документах не раскрыта. В качестве третьего лица в деле фигурирует НРД, что является обычной практикой в делах, связанных с санкционной блокировкой ценных бумаг европейскими депозитариями.

Это не первый иск, который Сбербанк подает к Euroclear; ранее подобные иски были удовлетворены российскими судами.

Кроме того, АО "Сбербанк КИБ" также подало иск в Арбитражный суд Москвы, в котором помимо Euroclear ответчиком выступает Clearstream Banking. Сумма этого иска на данный момент не раскрыта.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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