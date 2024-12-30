Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно утеплить крышу в частном доме: практическое руководство
Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды
Минута как вечность: что влияет на восприятие времени
Нестандартное применение рекламных листовок в быту
Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака
Праздники без вреда для тела: простые правила, чтобы не набрать вес в Новый год
Идеальные компаньоны для роз: узнайте, кто станет лучшим соседом
Прорыв в лечении облысения: как гель на основе сахара может изменить всё
Киану Ривз заявил, что он слишком стар для Джона Уика 5

Сбербанк требует компенсацию убытков от Euroclear

1:00
Экономика

Сбербанк инициировал судебный процесс в Арбитражном суде Москвы против Euroclear Bank, требуя взыскания убытков в размере 10,5 млрд рублей.

Судья держит золотые весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судья держит золотые весы

Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительное заседание на 5 февраля, как указано в материалах делопроизводства, пишет "Интерфакс".

Суть претензий в документах не раскрыта. В качестве третьего лица в деле фигурирует НРД, что является обычной практикой в делах, связанных с санкционной блокировкой ценных бумаг европейскими депозитариями.

Это не первый иск, который Сбербанк подает к Euroclear; ранее подобные иски были удовлетворены российскими судами.

Кроме того, АО "Сбербанк КИБ" также подало иск в Арбитражный суд Москвы, в котором помимо Euroclear ответчиком выступает Clearstream Banking. Сумма этого иска на данный момент не раскрыта.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Забудьте про мышей в доме: проверенный способ защитить фундамент
На Якорной площади в Кронштадте появился сияющий сказочный лес
Колики у младенцев: причины и простые способы облегчения
Глаз дракона: как выбрать, хранить и готовить личи
Теледоктор Мясников обозначил, чем полезна кабачковая икра
США рекомендовали Киеву использовать все дальнобойные ракеты до инаугурации Трампа
Шокирующие последствия для лица после удаления филлеров
Рассказываем, как вырастить ель на участке
Грядущая катастрофа: мегавулкан может изменить климат планеты
Три шага перед стартом: как обеспечить безопасность на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.