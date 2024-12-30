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Украина получит новый кредит за счёт активов России

1:09
Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил подписание важного соглашения между Министерством финансов Украины и Всемирным банком.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Согласно этому соглашению, Украина получит кредит на сумму 15 миллиардов долларов США в рамках проекта PEACE in Ukraine. Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных активов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что этот кредит является частью более широкого пакета поддержки от США в размере 20 миллиардов долларов, который был предложен по инициативе стран G7. 

Ранее сообщалось, что Украина уже получила первый транш в размере одного миллиарда долларов, который также был обеспечен средствами, полученными от замороженных активов России. 

Однако в Кремле выразили обеспокоенность по поводу этих финансовых манипуляций. Российские власти предупредили, что перевод средств на Украину, полученных из доходов от замороженных активов, может привести к юридическим последствиям, заявляя, что эти деньги "были украдены у России".

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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