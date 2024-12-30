В ХМАО иностранные работники не смогут работать в 22 сферах с 2025 года

С 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вступят в силу обновленные ограничения на трудоустройство трудовых мигрантов.
Губернатором Русланом Кухаруком подписано постановление, которое включает 22 новых вида деятельности, в которых мигрантам запрещено трудиться, сообщает "Ямал-Медиа".
Эти изменения были мотивированы текущей ситуацией на рынке труда, а также обращениями местных жителей. Основной идеей является необходимость замены иностранных работников на местные трудовые ресурсы, что должно способствовать улучшению экономической ситуации и повышению занятости среди населения.
Среди новых ограничений:
Такой подход направлен на защиту интересов местных жителей и развитие экономической независимости региона. Ожидается, что данный шаг создаст больше рабочих мест для граждан России, а также улучшит условия труда на рынке.
Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).
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