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В ХМАО иностранные работники не смогут работать в 22 сферах с 2025 года

Экономика

С 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вступят в силу обновленные ограничения на трудоустройство трудовых мигрантов.

Покос травы
Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покос травы

Губернатором Русланом Кухаруком подписано постановление, которое включает 22 новых вида деятельности, в которых мигрантам запрещено трудиться, сообщает "Ямал-Медиа".

Эти изменения были мотивированы текущей ситуацией на рынке труда, а также обращениями местных жителей. Основной идеей является необходимость замены иностранных работников на местные трудовые ресурсы, что должно способствовать улучшению экономической ситуации и повышению занятости среди населения.

Среди новых ограничений:

  • Обеспечение электрической энергией, газом и паром.
  • Кондиционирование воздуха.
  • Забор, очистка и распределение воды.
  • Деятельность по предоставлению финансовых услуг (за исключением страхования и пенсионного обеспечения).
  • Деятельность в области здравоохранения.
  • Деятельность по уходу с обеспечением проживания.
  • Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
  • Ремонт электронной бытовой техники.
  • Ремонт обуви и прочих изделий из кожи.
  • Ремонт мебели и предметов домашнего обихода.
  • Ремонт часов и ювелирных изделий.
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.
  • Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность.
  • Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группы.

Такой подход направлен на защиту интересов местных жителей и развитие экономической независимости региона. Ожидается, что данный шаг создаст больше рабочих мест для граждан России, а также улучшит условия труда на рынке.

Уточнения

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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