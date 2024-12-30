В ХМАО иностранные работники не смогут работать в 22 сферах с 2025 года

С 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вступят в силу обновленные ограничения на трудоустройство трудовых мигрантов.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покос травы

Губернатором Русланом Кухаруком подписано постановление, которое включает 22 новых вида деятельности, в которых мигрантам запрещено трудиться, сообщает "Ямал-Медиа".

Эти изменения были мотивированы текущей ситуацией на рынке труда, а также обращениями местных жителей. Основной идеей является необходимость замены иностранных работников на местные трудовые ресурсы, что должно способствовать улучшению экономической ситуации и повышению занятости среди населения.

Среди новых ограничений:

Обеспечение электрической энергией, газом и паром.

Кондиционирование воздуха.

Забор, очистка и распределение воды.

Деятельность по предоставлению финансовых услуг (за исключением страхования и пенсионного обеспечения).

Деятельность в области здравоохранения.

Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Ремонт электронной бытовой техники.

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи.

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода.

Ремонт часов и ювелирных изделий.

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группы.

Такой подход направлен на защиту интересов местных жителей и развитие экономической независимости региона. Ожидается, что данный шаг создаст больше рабочих мест для граждан России, а также улучшит условия труда на рынке.

Уточнения

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).





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